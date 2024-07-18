Новые Bentley теряют популярность в России

Названы самые популярные люкс-автомобили с пробегом в России. Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что за первые шесть месяцев этого года россиянами было куплено 1055 люксовых подержанных автомобилей. Это на 3% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего за это время было приобретено машин с пробегом марки Bentley — 431 экземпляр, что эквивалентно 40% реализованных машин от общего числа.

На втором месте Rolls-Royce, которых за полгода было продано 190 машин. Далее идут Maserati (181) и Lamborghini (139). Пятёрку замыкают 77 проданных автомобилей Ferrari с пробегом.

Среди моделей также лидирует Bentley — подержанный Continental GT был куплен 204 раза. Вторая и третья позиция также у Bentley. За первые шесть месяцев 2024 года было модель Bentayga была куплена 106 раз, а Continental Flying Spur — 97. Четвёртое и пятое место у Maserati Levante и Lamborghini Urus — 91 и 88 проданных автомобилей с пробегом соответственно.