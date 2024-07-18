Honda собирается возродить кроссовер Element

Компания Honda может выпустить электрическую версию некогда популярного кроссовера Element. Об этом говорят два патента, которые японский бренд подал в специализированное бюро. Ожидается, что потенциальная новинка превратится из классического кроссовера в автокемпер-трансформер. По мнению специалистов, именно такой модели не хватало компании последние годы.

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Согласно патентным изображениям, возрожденная Honda Element получит форм-фактор пикапа с угловатым дизайном и большим дорожным просветом. Комплект кемпинга, состоящий из нескольких раздвижных секций, будет крепиться на грузовую платформу и крышу машины. В такой конфигурации размеры автомобиля увеличатся практически вдвое.

Другой патент касается регулируемой перегородки грузового отсека, которая может быть установлена в двух положениях для изменения габаритов кузова. Вероятно, в разложенном состоянии изначально компактный электрический пикап сможет помериться габаритами с Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz.

В конце июня стало известно, что компания Mitsubishi может возродить модели Lancer Sportback и Montero. Ожидается, что модели получат электрические силовые установки.