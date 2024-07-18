«Москвич» резко поднял цены на еще одну модель

«Москвич» поднял цены на модель 6. Как отмечает издание «Автоновости дня», со 136-сильным 1,5-литровым мотором и вариатором модель теперь стоит минимум 2 200 000 рублей. Таким образом, пятидверка подорожала на 64 000. Те, кто желают сэкономить, могут остановить свой выбор на прошлогодних экземплярах, которые обойдутся дешевле.

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Заметнее всего подорожали лифтбеки со 174-сильным мотором. В исполнении «Бизнес» модель теперь стоит 2 976 000, а в комплектации «Техно» — 3 116 000 рублей, то есть сразу на 490 000 больше, чем дилеры просили раньше.

Напомним, что «Москвич 6» собирается на столичном заводе. Это вторая по счёту модель китасйкого JAC, получившая российский шильдик. Длина лифтбэка – 4 770 мм, ширина – 1 820 мм, высота – 1 492 мм.

Кстати, чиновники из Балашихи приобрели 14 седанов «Москвич 6». Кроме того, как выяснила редакция Quto, техника столичного производства появились и в автопарке правительства Владимирской области.

Ранее «Москвич» раскрыл сроки начала продаж нового кроссовера: на столичном автозаводе анонсировали скорое начало продаж нового большого вседорожника под индексом 8.