Автоэксперт рассказал, чем опасны короткие поездки

Поездки на короткие расстояния могут быть вредны для автомобиля. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

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«При коротких поездках двигатель не успевает полностью прогреться до оптимальной рабочей температуры. В результате увеличивается износ деталей двигателя на фоне трения при холодном запуске. Кроме того, может наблюдаться неполное сгорание топлива, что приводит к образованию нагара в моторе», — сказал Константинов.



Кроме того, при коротких поездках масло не успевает прогреться и равномерно распределиться по всем деталям двигателя. Впоследствии это также приведет к повышенному износу деталей, сказал эксперт.

При частой езде на короткие расстояния нередко возникают и проблемы с аккумулятором, так как он не успевает полностью зарядиться. В дальнейшем начнет уменьшаться срок его службы, а также возможны проблемы с запуском двигателя при холодной погоде.

Чтобы нивелировать вредное воздействие на мотор, нужно совершать хотя бы одну длительную поездку в неделю. Важно также прогревать двигатель перед выездом в холодную погоду.