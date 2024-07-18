Представлен самый мощный Porsche Panamera

Лифтбеку Porsche Panamera досталась силовая установка Bentley Continental GT. Гибридную систему на базе V8 4.0 получил новый Panamera Turbo S E-Hybrid, ещё до официальной премьеры успевший стать самым быстрым автомобилем класса Executive Cars на Нюрбургринге. Установка выдает 782 лошадиные силы и 1000 Нм крутящего момента. На разгон с места до ста лифтбека тратит 2,9 секунды (Bentley Continental GT Speed — 3,2 c.), максимальная скорость — 325 километров в час.

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В гамму Porsche Panamera добавлены две новые версии: «драйверская» GTS с битурбодвигателем V8 и Turbo S E-Hybrid, делящая силовую установку на базе всё той же «восьмерки» с новым Bentley Continental GT Speed. Агрегаты обоих лифтбеков соответствуют экологическому классу Евро-7. Они оснащены двумя турбокомпрессорами типа single-scroll и сочетаются с восьмиступенчатой коробкой PDK, которая после модернизации выдерживает более высокие тепловые нагрузки. Комбинированная отдача новой Panamera Turbo S E-Hybrid — 782 лошадиные силы и 1000 Нм крутящего момента, на 82 силы и 130 Нм больше предшественника.

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

Разгон до «сотни» у гибрида занимает 2,9 секунды, максималка — 325 километров в час. Запас хода на электротяге в цикле WLTP EAER City — 88 километров. Стандартными для такой Panamera стали керамические тормоза PCCB, подвеска Active Ride, в которой роль стабилизаторов поперечной устойчивости выполняет гидравлический контур, связывающий все четыре стойки, а также аудиосистема Bose. Опционально доступен пакет Carbon Aerokit с аэродинамическими элементами из углепластика. С ним обещано практически полное отсутствие подъемной силы на передней оси и на 60 килограммов больше прижима при движении на 200 километрах в час.

© Porsche

Аэрокит вполне функциональный, что доказал новый рекорд Нюрбургринга в классе Executive Cars. Легендарную трассу новая Panamera Turbo S E-Hybrid проехала за 7:24,172 — на 5,64 секунды быстрее предыдущей Panamera Turbo S и на 3,63 секунды Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+. Для заезда лифтбек оснастили каркасом безопасности и водительским креслом-ковшом, но в остальном он не отличался от серийного.

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

Пятидверка Panamera GTS не может похвастать ни рекордной отдачей, ни динамикой: 500 сил и 3,8 секунды соответственно. Лифтбек позиционируется как спорткар на каждый день и уже «в базе» оснащен заниженной на 10 миллиметров подвеской, адаптивными амортизаторами и активным дифференциалом PTV Plus. Внешне машина выделяется матовым черным декором, выхлопными патрубками цвета Dark Bronze и 21-дюймовыми колесами с креплением центральной гайкой. В салоне можно найти обивку из микрофибры Race-Tex, секундомер, а также кнопку push-to-pass, которые входят в устанавливаемый по умолчанию пакет Sport Chrono.