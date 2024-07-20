АвтоВАЗ показал новый грузовичок на базе «хардкорной» Niva Bronto

На дне открытых дверей в экспозиции Lada заметили ранее невиданную версию внедорожника с тентом и другой надстройкой. Судя по описанию, речь идёт о модификации ВИС-2346, однако грузовая платформа поменялась — уменьшена погрузочная высота, появились квадратные колёсные арки, сам кузов окрашен в тот же защитный серый цвет, что и кабина, а брезентовый верх не выступает.

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Предназначение грузовичка ВИС-2346 не раскрывается, но автомобиль повышенной проходимости вместимостью два европоддона и грузоподъёмностью 580 килограммов может быть востребован государством. Ранее на базе Niva Bronto выпускали каркасные фургоны и бортовые грузовички с кунгом и без оного, но у таких машин была обычная стальная платформа.

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По характеристикам ВИС-2346 с тентованным верхом и уменьшенной погрузочной высотой идентичен исходнику. Предусмотрены варианты с двух- и пятиместной кабиной, дорожный просвет достигает 240 миллиметров, а объём багажника может составлять до 2,7 кубометра. Пакет Off-road подразумевает «грязевые» шины, усиленный задний мост и передние пружины, самоблокирующиеся дифференциалы спереди и сзади, а также амортизаторы с увеличенным ходом.

В настоящий момент базовый бортовой ВИС-2346 стоит от 1 389 000 рублей, за версию Off-road нужно выложить как минимум 1 560 000 рублей. Вероятно, новый грузовичок с тентованным верхом и другой надстройкой будет стоить сравнимо.