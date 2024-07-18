Обновленный Mercedes-Benz GLE готовится к премьере

Ожидается, что посвежевший кроссовер немецкой марки доберётся до дилеров на европейском рынке во второй половине следующего года.

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Mercedes-Benz начал выпускать этот кроссовер в 1997 году: изначально он назывался M-Class, а в 2015-м его переименовали в GLE. Актуальная модель дебютировала в 2018-м, а в следующем году семейство было расширено за счёт модификации с купеобразным кузовом и прибавкой Coupe. Ещё у этих автомобилей есть версии, подготовленные подразделением AMG. Все эти кроссоверы пережили плановый рестайлинг в начале февраля прошлого года. Несмотря на это, производитель уже готовит новую порцию обновок для GLE.

Ранее прототип посвежевшей модели уже проезжался на камеру: те снимки легли в основу созданных дизайнером Kolesa.ru рендеров, которые демонстрируют потенциальную внешность будущей новинки. Теперь проходящий дорожные тесты и частично замаскированный автомобиль снова попался в объективы фотошпионов, причём на этот раз удалось разглядеть в том числе и салон кроссовера немецкой марки. Снимками с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es.

Судя по фото, кроссовер получит посвежевший интерьер с пересмотренной передней панелью, на которой размещены новые крупные экраны. Скорее всего, это три дисплея, объединённых между собой и занимающих, по сути, всю ширину панели – это так называемая система MBUX Superscreen. Перед водителем находится виртуальный щиток приборов, а по центру – тачскрин фирменной информационно-развлекательной системы. Справа, скорее всего, находится отдельный экран для переднего пассажира.

Вероятно, в основу прототипа легла топовая версия обновлённого Mercedes-Benz GLE. На снимках видно, что у системы будет иной интерфейс с более современной графикой. Ожидается, что у версий попроще на передней панели будет пара отдельных дисплеев диагональю 10,25 дюйма (только цифровая приборка и сенсорный экран мультимедиа). Ещё отметим, что у автомобиля на фото иначе оформлены спицы рулевого колеса.

Скорее всего, очередное обновление не затронет технику модели. В этом случае у GLEв линейке по-прежнему будут бензиновые и дизельные двигатели, работающие в составе MHEV-установки в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором, интегрированным в девятиступенчатую автоматическую коробку передач 9G-Tronic. Останутся и подзаряжаемые гибридные варианты (совокупная мощность – либо 333, либо 381 л.с.). Не исключено, что SUV получит иную батарею, максимальный запас хода при движении на электротяге в этом случае может увеличиться до 150 км.

Ожидается, что посвежевший кроссовер немецкой марки доберётся до дилеров на европейском рынке во второй половине следующего года. Цены станут известны позже, скорее всего, они подрастут. На сегодняшний день в Германии стартовая цена актуального кроссовера Mercedes-Benz GLE составляет 87 435 евро (эквивалентно примерно 8,4 млн рублей по текущему курсу), а за топовый вариант Mercedes-AMG GLE просят не менее 167 278 евро (около 16,1 млн рублей).

Напомним, недавно стало известно о том, что Mercedes-Benz пересмотрел свои планы по активному «озеленению» модельного ряда. В итоге в компании решили солидно потратиться на модернизацию ДВС , а также на рестайлинг S-Class.