Обновленный Bentley Flying Spur разделит гибридную установку с Continental GT

Посвежевший седан британской марки получит в том числе ряд визуальных отличий от нынешней версии. Пока что опубликован только один тизер.

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Ранее в компании Bentley заявляли о том, что к 2030 году намерены полностью перейти на электромобили, а до этого – перевести все модели с традиционными двигателями внутреннего сгорания в линейку подключаемых гибридов. У актуального седана Flying Spur уже есть бензоэлектрическая модификация. Сейчас британский производитель занимается разработкой обновлённой роскошной четырёхдверки, «начинка» которой тоже окажется гибридной.

Пока что компания держит внешность посвежевшего седана в секрете, однако она решила приоткрыть завесу тайны с помощью одного тизера. На опубликованном изображении не полностью видна передняя часть автомобиля. Судя по снимку, в ходе обновления модель получит чуть иначе оформленную радиаторную решётку (чёрного цвета и со слегка изменённым узором в виде сетки). Сверху по-прежнему размещена фирменная крылатая фигурка.

Седану оставят узнаваемую «четырёхглазую» головную оптику со сложным световым рисунком. Напомним, представленный в конце прошлого месяца новый Bentley Continental GT избавился от подобного оформления и получил новые фары овальной формы с выступающими штрихами ходовых огней. Основные визуальные изменения, вероятно, сосредоточатся в нижней части переднего бампера, в которую интегрированы другие воздухозаборники.

Производитель уже рассказал о «начинке» посвежевшего Bentley Flying Spur: седан разделит подключаемую гибридную установку с недавно дебютировавшим купе Continental GT. В основе системы Ultra Performance Hybrid находится 4,0-литровый битурбомотор V8, работающий в тандеме с электродвигателем. Совокупная отдача составляет 782 л.с., а максимальный крутящий момент – 1000 Нм.

Известно, что новая система выдает на 147 л.с. и на 100 Нм крутящего момента больше по сравнению с нынешней версией Flying Spur с двигателем W12. Кстати, аналогичной силовой установкой оснащается также представленный сегодня спорткар Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.

Ещё в компании рассказали о том, что у обновлённой версии Bentley Flying Spur дальнобойность при движении только на электротяге превышает 72 км, а совокупный запас хода в гибридном режиме (с полным баком и заряженным аккумулятором) равен более 805 км. В компании также рассказали о том, что уровень выбросов CO2 у новинки окажется ниже 40 г/км.

Официальной информации о том, какая тяговая батарея будет в составе гибридной установки обновлённого Flying Spur, пока нет. Не исключено, что аккумулятор новинка тоже позаимствовала у актуального Continental GT Speed – его ёмкость равна 25,9 кВт*ч, а для зарядки от розетки на 11 кВт ему потребуется 2 часа 45 минут. Новые подробности о посвежевшем седане, вероятно появятся в течение ближайших нескольких недель.