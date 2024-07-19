Евросоюз намерен снизить пошлины на китайские BMW и Volkswagen. Агентство Reuters выяснило, что Европейская комиссия рассматривает возможность пересмотра тарифов для «сотрудничающих компаний». Всё дело в том, что пошлины в размере 37,6 процента сейчас распространяются на весь автопром КНР, в том числе на электромобили MINI концерна BMW и электрокроссоверы Cupra «дочки» Volkswagen. Эти модели выпускаются только в Поднебесной.

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Источники Reuters говорят, что Еврокомиссия готова пойти на компромиссы и снизить пошлины на китайские модели BMW и Volkswagen почти вдвое — до 20,8 процента. Если соглашение будет достигнуто, то послабления в вопросе «заградительных» пошлин появятся всего месяц после вступления законопроекта в силу. Компания Tesla, которая тоже импортирует китайские модели в Европу, настаивает на собственной тарифной сетке.

Вопрос снижения тарифов на автомобили китайского производства очень деликатный: немецкий автопром в целом выступает против европейских заградительных пошлин, поскольку опасается ответных мер от КНР. Представители BMW и Volkswagen никак не комментируют возможные послабления. Окончательное решение по тарифам Брюссель должен принять до осени: пошлины уже действуют, но пока во временном статусе.

От китайских электромобилей отгораживается целый ряд стран: Канада, США, Европа и Турция подготовили близкие по сути законопроекты. Однако в Поднебесной выпускают целый ряд «глобальных» моделей, что приводит к курьёзным ситуациям.