В Москве затопило МКАД

В столице после ливня частично затопило Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД). Об этом сообщает Telegram-канал "Москва на дорогах".

Судя по кадрам с видеорегистратора, один из участков МКАД на западе Москвы затоплен. Автомобили передвигаются по дороге медленно, стараясь не поднимать волну. Вода доходит машинам до порогов.

По данным столичного Дептранса, сейчас в городе идет дождь, поэтому рекомендуется для поездок использовать метро.

По прогнозу синоптиков, сегодня до вечера в Москве ожидаются сильный дождь с грозой и ветер. В ведомстве призвали быть внимательными за рулем, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

За ситуацией на дорогах следят Ситуационный центр и Дорожный патруль ЦОДД. До этого директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий заявил, что распознать автомобиль-"утопленник" можно по нескольким внешним признакам.

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По его словам, крайне важно тщательно изучить автосалон — проверить его на наличие следов влаги. В первую очередь покупателя должен сразу насторожить неприятный запах сырости, плесени или затхлости в салоне.

По его словам, также следует обратить внимание на обивку салона и коврики. Если они сильно изношены и пахнут влагой, то это может указывать на "утопленника". Стрельбицкий отметил, что нередко продавец пытается замаскировать такой автомобиль при помощи перешивки салона, однако это тоже можно заметить при тщательном осмотре.