Появилось первое фото нового электрического минивэна Li Auto M8

Новый электрический минивэн Li Auto M8 показали на фотографиях. Старший директор по дизайну Бен Баум поделился снимком закамуфлированного прототипа однообъёмника. По предварительным данным, речь идёт о Li Auto M8 — семейной модели, которая позиционируется как вседорожник, но в реальности по пропорциям и силуэту ближе к минивэну Mega. В 2025 году ожидаются три «эмки» разного размера: М7, М8, М9. Всем обещана сверхбыстрая зарядка током до 5С.

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Хотя представитель Li Auto поделился фотографией невысокого качества, по ней понятно: дизайн новинки вдохновлён минивэном Mega. Инсайдеры утверждают, что серия М-моделей китайского стартапа отложена из-за неразвитой сети «суперчарджеров»: в настоящий момент в Китае работает 635 быстрых зарядок, но к концу года планируется установить более 2000 терминалов.

От устройств класса 5С новые электромобили Li Auto смогут заряжаться в пять раз быстрее конкурентов. К примеру, минивэн Mega способен зарядиться с 10 до 80 процентов за 10 минут 36 секунд. Основатель стартапа Ли Сян считает зарядные 5С-терминалы альтернативой Tesla Superchargers. Впрочем, есть и другая причина, чтобы повременить с расширением линейки: спрос на минивэн Li Mega оказался намного ниже ожиданий.

Сейчас маректологи Li Auto раздумывают над разделением каналов продаж гибридов и «чистых» электромобилей. Также обсуждается выпуск упрощенного кроссовера L6 c бензиновым «удлинителем хода».