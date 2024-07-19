Названы преимущества бренда Belgee над Geely

Глава «Белджи» объяснил, зачем автомобили Geely начали выпускать под новым брендомГенеральный директор завода «Белджи» Геннадий Свидерский объяснил журналистам, почему машины Geely начали выпускать под новой маркой.

© За рулем

Это было сделано для того, чтобы обрести большие возможности по локализации компонентов. Это позволяет снизить зависимость от китайских поставщиков и более тонко настроить производственные процессы, рассказал глава предприятия.

Еще одна причина заключается в том, что завод планирует продлить жизненный цикл этих уже проверенных и понравившихся моделей и добавить к ним некоторые функции, характерные для рынков России и Белоруссии, пояснил Свидерский.

Он уточнил, что, в отличие от Geely, марка Belgee сможет выпускать популярные модели столько, сколько потребуется. В КНР жизненный цикл машин обычно не превышает двух лет. Напомним, в 2023 году завод «Белджи» купил лицензии на выпуск кроссоверов Geely Coolray и Geely Аtlas Pro.

Сейчас их производят под марками Belgee X50 и Belgee X70. Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «кореец» вернулся в Россию, цены приятно удивят.