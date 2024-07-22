Подсчитано, сколько стоит владеть кроссовером Jaecoo J7

Подсчитана стоимость владения кроссовером Jaecoo J7. Пока в линейке две модели, и лучше всего из них продается J7. За кроссовер просят от 3,15 миллиона рублей. А за пять лет его владельцу придется выложить за его эксплуатацию еще 1,25 миллиона, подсчитали в «Автостате». Такая сумма набежит при условии, что за пять лет на машине проедут не менее 100 тысяч километров по дорогам Москвы и Подмосковья. Учтены также возраст и стаж водителя — 35 и 10 лет соответственно.

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Километр пути на Jaecoo J7 при соблюдении всех вышеперечисленных условий обойдется примерно в 12,5 рубля. В месяц на обслуживание машины придется потратить порядка 21 тысячи.

За пять лет же набежит 1,25 миллиона. Около 40 процентов этих средств уйдет на бензин (490 тысяч рублей), четверть — на каско (более 300 тысяч), пятая часть — на техосмотр (238 тысяч). Также по 10 процентов (до 100 тысяч) владелец потратит на ОСАГО, зимние шины и транспортный налог.

Наибольшие траты его ожидают в первый год владения: придется выложить более 300 тысяч из-за покупки зимней резины. В третий год сумма составит 250 тысяч, а далее — более 200 тысяч.

Jaecoo J7 предлагается в России с 1,6-литровым бензиновым турбомотором, выдающим 186 лошадиных сил и 276 Нм крутящего момента. Он работает в паре с семиступенчатым «роботом». Привод может быть передним либо полным.

Ранее эксперты сделали аналогичные подсчеты для Belgee X50. Пять лет владения дорестайлиговым Geely Coolray с белорусскими эмблемами обойдутся менее чем в миллион рублей.