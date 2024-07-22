Новому Audi Q4 e-tron добавили базовую версию с тканевым салоном и «штамповками»

Кроссовер Audi Q4 e-tron получил базовую версию со стальными колесами. У такого электрокара задний привод, небольшая батарея емкостью 55 киловатт-часов и тканевый салон. На одной зарядке Q4 35 e-tron способен проехать до 365 километров. Разгон до «сотни» у него занимает девять секунд, максимальная скорость — 160 километров в час. Стоит кроссовер от 45 600 евро, что соответствует 4,4 миллиона рублей.

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Электрическому кроссоверу Audi Q4 e-tron вернули начальную версию с индексом 35. У неё один электромотор на задней оси. Мощность прежняя: 170 лошадиных сил и 310 Нм крутящего момента. Батарея — те же 55 киловатт-часов, из которых доступны 52. При этом благодаря оптимизации внутренней химии запас хода увеличился с 341−349 до 355—365 километров в зависимости от типа кузова. А мощность зарядка постоянным током возросла со 100 до 145 киловатт, тогда как для старших версий, в том числе с задним приводом, заявлены 175.

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Впрочем, привлекать покупателей должна в первую очередь цена: 45 600 евро (4,4 млн р.) за обычный Q4 35 e-tron и 47 600 (4,6 млн р.) за купеобразный Sportback. Разница с Q4 45 e-tron (286 л.с., 545 Нм и батарея 82 кВт•ч) составляет 7350 евро, хотя оснащен «35-й» неплохо. Здесь есть светодиодные фары, конфигурируемая «приборка» Audi virtual cockpit, облачная навигация и подогрев передних сидений. Сами кресла, правда, будут с тканевой обивкой. А ещё Q4 35 e-tron по умолчанию идет со стальными колесами (на фотографиях машина с опциональным пакетом S line, поэтому диски другие). Их замена на самое дешевое «литье» прибавит к цене 500 евро (около 50 тыс. р.).

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Как и другие Q4 e-tron, начальные кроссоверы получат поддержку магазина приложений Audi Application Store, а также возможность прокладывать маршрут в навигационной системе с учетом состояния батареи. Кроме того, в мультимедиа будет интегрирован ChatGPT, с которым появится расширенное голосовое управление и прежде недоступные функции. Например, чат-боту можно будет задавать общие вопросы практически по любой теме.