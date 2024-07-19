Названы цены на флагманский кроссовер Haval H9

Новый флагманский кроссовер Haval H9 будет стоить у российских дилеров от 4,5 млн рублей. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на руководителя пресс-службы ГК "Expocar" Александра Ковалева.

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"Скорее всего, Haval H9 будут выпускать на заводе под Тулой. Такое решение позволит сократить его цену за счет компенсации утилизационного сбора. Впрочем, стоимость автомобиля все равно будет ощутимой - где-то в диапазоне 4,5-5,5 млн рублей. Наибольшим рыночным потенциалом обладает бензиновая модификация H9 с 7-местным салоном", - сказал эксперт.



Полноразмерный рамный внедорожник Haval H9 нового поколения официально выйдет на российский рынок в 2024 году. Автомобиль будет доступен в России с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 380 Нм, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Другой силовой агрегат - дизель 2.4 на 184 л.с. и 480 Нм, который агрегатируется с 9-ступенчатым "автоматом". Передняя подвеска автомобиля - независимая пружинная, сзади предусмотрен неразрезной мост. Длина автомобиля - 4950 мм, колесная база - 2850 мм.

Среди опций трехзонный климат-контроль, парктроники спереди и сзади, а также четыре камеры кругового обзора и внедорожный круиз-контроль.