Из гаммы Chery Arrizo 8 убрали 186-сильный мотор

Chery лишила седан Arrizo 8 186-сильного мотора. Четырехдверке уменьшили число исполнений с четырех до трех, а силовых агрегатов — с двух до одного. Теперь седан в России не оснащают мощным 1,6-литровым турбомотором. В результате пересмотра комплектаций базовая версия стала дороже на 50 тысяч рублей, а максимальная подешевела на ту же сумму.

© Motor.ru

Вместо четырех комплектаций Comfort, Prestige, Ultimate и Ultimate SE осталось три, причем две из них переименованные — Comfort, Active и Prime.

Вариант Comfort, который теперь стоит 2 850 000 рублей, предлагают со светодиодной оптикой, 17-дюймовыми колесными дисками и двумя 12,3-дюймовыми дисплеями. Интересно, что версия Active, которая значится второй после Comfort, стоит столько же. Оснащение при этом беднее: нет электропривода зеркал заднего вида, а экраны заменены на 10,25-дюймовые.

«Топовое» исполнение Prime оценено в 3 050 000 рублей. Ему положены 18-дюймовые колесные диски, система кругового обзора, электрорегулировки передних сидений (в «базе» они механические), большие дисплеи и шторки безопасности вдобавок к фронтальным и боковым эйрбегам.

Все версии седана теперь продают с безальтернативным 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил. Пару ему составляет семидиапазонный «робот». Привод у автомобиля только передний.

Накануне Changan сообщил, что перевел на русский язык мультимедийную систему седана Lamore. Помимо этого, разработчики исправили ошибки протокола Apple CarPlay. Установить новое ПО владельцы могут у дилеров китайского бренда.