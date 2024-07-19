Infiniti обновила американский QX60

Кроссоверу Infiniti QX60 заменили двигатель в США. Вместо «атмосферника» V6 3.5 на модель начали ставить «четверку» VC-Turbo с переменной степенью сжатия в паре с автоматической коробкой передач, передним либо полным приводом. Штатно QX60 2025 модельного года оснащен центральным дисплеем диагональю 12,3 дюйма, беспроводной зарядкой и автоматическим дальним светом. Цена — от 50 200 долларов.

© Motor.ru

Компания Infiniti обновила кроссовер QX60 в американской спецификации. Главным приобретением машин 2025 модельного года стал двигатель VC-Turbo с переменной степенью сжатия, который раньше ставили только на «шестидесятки» для Китая. Двухлитровый агрегат выдает 272 лошадиные силы и 388 Нм крутящего момента. Пару ему составляет девятидиапазонный автомат ZF с подрулевыми переключателями. Привод у QX60 передний либо полный Intelligent AWD.

© Infiniti

Салон по-прежнему трехрядный: с семью либо шестью местами. Передние кресла сделаны по технологии Zero Gravity, что снижает усталость во время длительных поездок. Сиденья второго ряда наклоняются и сдвигаются для облегчения доступа к «галёрке». Стандартное оснащение включает мультимедиа Infiniti InTouch с сенсорным дисплеем диагональю 12,3 дюйма, беспроводную зарядку и пять USB-разъёмов. У версии Luxe и старше вдобавок есть аудиосистема Bose с 17 динамиками.

© Infiniti

© Infiniti

Список электронных ассистентов тоже немаленький: функция экстренного торможения с детекцией пешеходов, система предотвращения фронтальных столкновений, контроль поперечного трафика с автоматической остановкой, мониторинг слепых зон, слежение за полосой и автоматически дальний свет. За доплату предлагают систему распознавания дорожных знаков и полуавтопилот ProPILOT Assist.

© Infiniti

© Infiniti

© Infiniti

На все QX60 ставят масляный радиатор трансмиссии, что позволяет буксировать прицепы массой до 2,7 тонны. Цены стартуют с 50 200 долларов за машину с передним приводом и с 52 200 — с полным. Самый дорогой QX60 Autograph, который по умолчанию идет с раздельными креслами на втором ряду и с полным приводом, оценили в 66 150 долларов. Также для кроссовера в версии Luxe отныне доступен пакет Black Edition, в который вошли 20-дюймовые глянцевые черные колеса, черненый декор и черный потолок в салоне.