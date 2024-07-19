Представлен купе-кроссовер Tata Curvv

Компания Tata показала первое индийское кросс-купе. Модель Curvv выросла из концепта 2022 года и будет доступна как с полностью электрической силовой установкой, так и с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Информации о том, какие это будут агрегаты, пока нет. Зато известно, что Curvv получит увеличенный дорожный просвет, «премиальные» материалы отделки салона и панорамную крышу, а конкурировать будет с Citroen Basalt.

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В Индии прошла презентации кросс-купе Tata Curvv. Новинка выполнена по мотивам одноименного концепта двухлетней давности, но с некоторыми упрощениями. Например, отсутствуют слегка изогнутые задние стойки крыши, форма которых якобы положительно влияла на аэродинамику. Версий у модели будет две: электрическая Curvv. ev и «углеводородная» Curvv. Различаются они оформление передка и цветом кузова: электрокар окрашен в колер Virtual Sunrise, кроссовер с ДВС — в Gold Essence.

© Tata Motors

Никаких подробностей о силовых установках Curvv пока нет. Между тем кроссоверу обещаны короткое время зарядки, запас хода около 500 километров, просторный салон с премиальной отделкой, панорамная крыша и современная медиасистема. Для Индии немаловажным также окажется увеличенный дорожный просвет, углы въезда и съезда. Некоторые функции будут для сегмента в новинку, потому что, как правило, они встречаются в машинах классом выше. Целевая аудитория модели — семьи, ведущие активный образ жизни и часто путешествующие на автомобиле.

Одним из основных соперников Curvv на индийском рынке окажется Citroen Basalt, построенный на платформе С3 Aircross и оснащенный турбомотором 1.2 в паре с «механикой» либо автоматом. Кроссоверу достанутся боковые зеркала с электроприводом, климат-контроль, круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, светодиодные фары, запуск двигателя кнопкой и бесключевой доступ. Позже у Basalt появится и полностью электрическая версия — ее дебют ожидается в начале 2025 года.