На «Москвиче» приостановят выпуск автомобилей

Завод «Москвич» приостановит производство автомобилей на время корпоративного отпуска, который будет проходить с 22 по 4 августа. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

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Завод «Москвич» реализовал в июне 2024 года 1,3 тыс. новых автомобилей, а в первом полугодии объем продаж превысил 10 тыс. машин.

Из 10 тыс. проданных с января по июнь автомобилей 900 экземпляров пришлось на лифтбэки «Москвич 6» и 700 — на электрические кроссоверы «Москвич 3е».

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Согласно актуальным планам завода, всего в 2024 году «Москвич» планирует реализовать 27 тыс. автомобилей против 15,3 тыс. автомобилей, которые удалось продать в 2023-м.

В настоящее время на заводе «Москвич» выпускаются компактный кроссовер «Москвич 3» и его электрическая версия «Москвич 3e», а также лифтбэк «Москвич 6».

Ранее стало известно, сколько будет стоить новый «Москвич» на газе.