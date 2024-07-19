«Москвич 6» стал дороже на полмилиона рублей

Речь идет о версиях «Бизнес» и «Техно», оснащенных 174-сильным турбомотором 1.5 и преселективным роботом. Для машин 2024 модельного года установлены следующие цены: 2 976 000 рублей за комплектацию «Бизнес» и 3 116 000 — за «Техно».

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В России подорожал лифтбек «Москвич 6», оснащенный 174-сильным двигателем. Это произошло из-за появления комплектаций 2024 года, оказавшихся дороже прошлогодних почти на 20 процентов. Об этом сообщает сайт «Автоновости дня». По составу новые комплектации не отличаются от прошлогодних, но стоят на 490 тысяч рублей больше.

Теперь вариант «Бизнес» оценивается в 2 976 000 рублей, «Техно» — в 3 116 000. Такие лифтбеки оборудованы «турбочетверкой» 1.5 с непосредственным впрыском и шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Более доступным исполнениям «Москвича 6» со 136-сильным двигателем обновили цены немного раньше. Они стоят 2 200 000 и 2 400 000 рублей соответственно, то есть на 64 тысячи рублей дороже.

При этом прошлогодние машины в продаже еще есть, но цены указаны только на начальные версии со 136-сильным двигателем. Вариант «Комфорт» 2023 года выпуска стоит 2 136 000 рублей, «Бизнес» — 2 336 000.