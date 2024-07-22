АвтоВАЗ удивил оснащением спецверсии Lada Niva Sport Silk Way. На дне открытых дверей в экспозиции Волжского автозавода была модификации «Нивы» по мотивам ралли-марафона.

© Motor.ru

Технически такой внедорожник сильно отличается от обычной Lada Niva Legend: впервые в истории появилась водительская подушка безопасности в ступице руля, добавлены светодиодные дневные ходовые огни и противотуманные фары. Глубоко модернизированы двигатель, трансмиссия и ходовая часть.

По данным портала «Автовзгляд» особая версия Silk Way станет серийной. У такого внедорожника будет ярко-оранжевый цвет кузова, комбинированная отделка салона с контрастными вставками и прострочкой, на крыше появится «силовой» багажник с запасным колесом, добавятся пороги, а на спинках кресел — надпись с названием ралли-марафона.

© Avtograd news через vk.com

© Avtograd news через vk.com

© Avtograd news через vk.com

© Avtograd news через vk.com

© Avtograd news через vk.com

© Avtograd news через vk.com

Рулевая колонка от Lada Granta с подушкой безопасности может достаться всем Niva Sport, хотя на предсерийных машинах такой опции не было. Зато в остальном доработки те же: под капотом 120-сильный «атмосферник» 1.6 от Granta Sport, добавлены задние дисковые тормоза, поменялся алгоритм управления раздаткой, задний мост лишился тяги Панара, а приводные валы передают крутящий момент с помощью ШРУСов.

По предварительным данным, топовая Niva Sport будет стоить 2,5 миллиона рублей: почти вдвое дороже нынешней топ-версии. Также в Тольятти готовятся к расширению линейки коммерческих моделей на базе «Нивы»: показан грузовичок с уменьшенной погрузочной высотой и брезентовым покрытием кузова.