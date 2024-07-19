МВД предложило внести правки в оформление прав

МВД России предлагает уточнить случаи внесения в водительские удостоверения разрешительных отметок, подтверждающих право управлять трициклами и квадроциклами, у которых руль и посадка как у мотоцикла. Это следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомился ТАСС.

Так, согласно действующему в настоящее время приказу для подкатегории В1, которая дает право на управление трициклами и квадроциклами, в водительских удостоверениях в разделе 12 могут быть проставлены две допускающие к управлению отметки: AS и MS. AS ставится в том случае, если у водителя есть право на управление легковым автомобилем (категория В). В таком случае он может садиться за руль квадроцикла и трицикла с автомобильным типом управления. Отметка MS проставляется, если у водителя есть право управлять мотоциклом с объемом двигателя до 125 куб. м (категория А). В таком случае водить транспортные средства категории В1 можно только с рулем и посадкой, как у мотоцикла. При наличии в водительском удостоверении категорий A и B в разделе 12 для подкатегории B1 отметки не проставляются.

В подготовленном МВД РФ проекте приказа предлагается проставлять в разделе 12 для подкатегории В1 отметку MS, подтверждающую право на управление этими транспортными средствами с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа, не только при наличии категории A, но и в случае "получения права на управление транспортными средствами подкатегории В1 после освоения основной программы профессионального обучения водителей транспортных средств подкатегории B1 с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа".

Как отмечается в пояснительной записке к документу, его разработка обусловлена необходимостью совершенствования оформления российских национальных водительских удостоверений после вступления в силу федерального закона, дополняющего закон "О безопасности дорожного движения".