BMW может избавиться от «заряженного» кроссовера X3 M

Официального подтверждения этой информации нет. По слухам, «горячая» версия, подготовленная подразделением M, появится у BMW iX3.

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История BMW X3 началась в 2003 году, за прошедшее время модель успела трижды сменить генерацию. Актуальный «четвёртый» кроссовер (заводской индекс – G45) дебютировал месяц назад. Известно, что в продажу такая новинка поступит в четвёртом квартале текущего года, стартовый ценник в Европе составит 57 900 евро (эквивалентно примерно 5,5 млн рублей по текущему курсу).

У предшественника была «заряженная» версия с прибавкой в виде литеры M к названию, а вот у нового BMW X3 такой версии, подготовленной спортивным подразделением баварской компании, может не оказаться. О том, что марка может избавиться от М-модификации «икс третьего», сообщает BMWBlog. Официального подтверждения этой информации пока не было.

В случае если модельный ряд покинет BMW X3 M, самой спортивной и мощной версией актуального кроссовера окажется нынешнее топовое исполнение X3 M50 xDrive. Как Kolesa.ru сообщал ранее, такой автомобиль оснащается 3,0-литровой рядной бензиновой турбошестёркой, отдача которой составляет 381 л.с., а максимальный крутящий момент – 540 Нм. Этот мотор работает в тандеме со стартер-генератором (18 л.с., 200 Нм); совокупная мощность равна 398 л.с. (580 Нм). На разгон с места до «сотни» этому автомобилю требуется 4,6 секунды, его максимальная скорость – 250 км/ч.

Источники BMWBlog предполагают, что заряженная версия появится у будущего кроссовера iX3. Напомним, это полностью электрическая версия «икс третьего», которая появилась в 2020 году. В дальнейшем эта модель сменит генерацию, при этом ожидается, что она окажется визуально менее похожей на вариант с ДВС. Предполагается, что новинка будет создана по мотивам концепта BMW Vision Neue Klasse X, показанного в марте этого года.

Такая версия (если проекту действительно дали «зелёный свет»), скорее всего, получит название BMW iX3 M. По предварительным данным, отдача полностью электрической техники у такого «горячего» кроссовера превысит 600 л.с. Ранее в баварской компании отмечали, что все модели нового «зелёного» семейства получат электротехнику eDrive шестого поколения с 800-вольтовой архитектурой, подробности станут известны позже.

Отметим, для представленного в июне BMW X3 стартовой является MHEV-установка, в состав которой входят 2,0-литровый бензиновый турбомотор (190 л.с., 310 Нм) и 48-вольтовый стартер-генератор (18 л.с., 200 Нм). Совокупная отдача равна 208 л.с., а крутящий момент – 330 Нм. На первую «сотню» кроссовер тратит 7,8 секунды. Ещё в линейке есть мягкогибридная установка с 2,0-литровым турбодизелем в основе, максимальная суммарная отдача – 197 л.с. и 400 Нм. На разгон с места до «сотни» такому варианту требуется 7,7 секунды.

Также у модели нового поколения есть plug-in гибридная версия BMW X3 30e xDrive, базирующаяся на 2,0-литровом бензиновом турбомоторе (190 л.с., 310 Нм), который работает в тандеме со 184-сильным электромотором (250 Нм), интегрированным в автоматическую коробку передач. Совокупная мощность – 299 л.с. и 450 Нм. На разгон до 100 км/ч в гибридном режиме требуется 6,2 секунды. Запас хода при движении чисто на электротяге составляет 90 км (по циклу WLTP).