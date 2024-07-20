Чистая прибыль КамАЗа в 2024 году упала в двадцать раз

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Первое полугодие автогигант закрыл в плюсе на 641 миллион рублей: такие данные содержатся в отчёте по РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учёта). В 2023 году этот показатель был на уровне 13 миллиардов рублей. Пресс-служба КамАЗа заявила изданию «Бизнес-Online», что снижение прибыли обусловлено «эффектом высокой базы», а финансовые показатели в первом полугодии традиционно ниже итоговых результатов.

На КамАЗе объяснили, что на снижении чистой прибыли сказались два фактора: во-первых, увеличилось на 37% производство грузовиков семейства К5, у которых выше себестоимость. Во-вторых, в первом полугодии Центробанк значительно повысил ключевую ставку, что повлияло на финансовые показатели завода.

Выручка КамАЗа за отчётный период составила 156,34 миллиарда рублей, снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 15%. Убыток от продаж достиг 697,2 миллиона рублей против 13,8 миллиарда рублей прибыли годом ранее. Тем не менее на автогиганте утверждают, что итоги полугодия «соответствуют показателям бизнес-плана компании».

КамАЗ подчеркнул, что с начала года доля челнинских грузовиков в сегменте магистральных тягачей и самосвальных полуприцепов растёт, а доля в категории самосвалов остаётся стабильной. Однако по итогам шести месяцев 2024 года продано 10,7 тысячи грузовиков КамАЗ, что на 30,6 процента меньше показателей 2023 года.