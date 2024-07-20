В Россию вернется Nissan Qashqai с гарантией и дилерской сетью

Глава компании Sinomach Auto (бренд Oting) господин Цзи Цзыюань подтвердил изданию Ridus: паркетники с завода Dongfeng-Nissan планируют поставлять по схеме параллельного импорта. Отличий от мелкооптовых закупок несколько: Nissan Qashqai будут продаваться через существующую дилерскую сеть, обещаны ритмичные поставки запчастей, полноценное обслуживание и гарантийный ремонт.

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Цзи Цзыюань пообещал, что закупки каждой марки по параллельному импорту составят от трёх до пяти тысяч машин, одним из драйверов продаж может быть Nissan Qashqai. Руководитель Sinomach Auto не уточнил, будет ли это знакомый россиянам кроссовер образца 2019 года с атмосферным 2,0-литровым двигателем и вариатором или ставку сделают на новую модель с турбомотором 1.3.

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Всё дело в том, что Dongfeng-Nissan параллельно выпускает два Qashqai, а старая модель в ожидании рестайлинга! У такого кроссовера есть преимущества: во-первых, конструкция хорошо знакома россиянам, во-вторых, закупочная цена гораздо ниже. Китайские дилеры продают Qashqai прошлого поколения за 97 тысяч юаней (13,3 тысячи долларов), а новинка на треть дороже: от 124 900 юаней (17,2 тысячи долларов).

Рамные внедорожники и пикапы с китайского завода Nissan предложат в России под маркой Oting, однако для Qashqai ребрендинга не планируется: поскольку речь идёт о параллельном импорте, фирма Sinomach Auto оставит материнский бренд Nissan. Сроки массового появления китайских «Кэшкаев» не называются, а прошлой осенью «серые» дилеры просили за кроссовер нового поколения от 3,6 миллиона рублей.