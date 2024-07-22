Hongqi официально привезет в Россию конкурента Mercedes-Maybach. Журнал Auto.ru выяснил, что к выходу на российский рынок готовят сверхкомфортную версию Hongqi H9+. Речь идёт об удлинённой модели с 200-миллиметровой вставкой между дверями, расширенным набором опций и безальтернативным 3,0-литровым мотором V6. В настоящий момент все Hongqi H9 для российского рынка оснащаются рядными «турбочетвёрками» объёмом 2,0 литра.

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На китайский рынок Hongqi H9+ вышел два года назад. Китайский седан на 13 сантиметров короче Mercedes-Maybach Z223, но почти вдвое дешевле. В настоящий момент лимузин не выпускается, так как компания Hongqi готовится к плановому рестайлингу по аналогии с обычным седаном. Остатки H9+ продают со скидкой, но цена всё равно впечатляет: 810 тысяч юаней (111 тысяч долларов)!

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По данным Auto.ru в Россию привезут дореформенные Hongqi H9+ с роботизированной коробкой передач и задним приводом, хотя после обновления у лимузина наверняка появится и классический 8-ступенчатый автомат, и полный привод. Салон тоже изменится, но перемены в первую очередь затронут водителя: поменяется передняя панель, «в базе» станет больше опций.

У российских дилеров есть в наличии Hongqi H9+, ввезённые неофициально. Машины 2022 года выпуска в чёрном цвете продают за 13,5-16,0 миллиона рублей, но популярностью такие лимузины не пользуются. Возможно, с началом официальных поставок ситуация поменяется.