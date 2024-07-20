На российский рынок вернулся популярный и надежный корейский кроссовер

Российские дилеры возобновили продажи Kia Sportage по цене от 2,85 млн рублейПосле ухода Kia из России в марте 2022 года, многие поклонники корейского бренда с грустью провожали любимые модели. Однако легендарный кроссовер Kia Sportage вернулся на российский рынок по схеме параллельного импорта.

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Первый Sportage, о котором стало известно, предложен в Омске за 2,85 млн рублей. Это минимальная цена, которую удалось найти, и она не включает в себя стоимость ЭПТС и таможенную пошлину (306 тыс. рублей). За эти деньги вы получаете версию «Комфорт», собранную в Казахстане. В салоне размещен сдвоенный дисплей, совмещающий мультимедиа и цифровую приборную панель.

Подкапотное пространство занимает 150-сильный «атмосферник» на 2 литра. В тандеме с ДВС функционирует 6-ступенчатый автомат, привод – передний. Помимо базовой версии «Комфорт», уже доступны и более дорогие комплектации: С 200-сильным 1,5-литровым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач: предлагается в Благовещенске по цене от 3,02 млн рублей; С 150-сильным атмосферным двигателем: встречается чаще, но в других регионах стоит дороже. В Казани, например, за такую машину просят 3,15 млн рублей, в других городах цена колеблется от 3,45 до 3,5 млн рублей. С 236-сильным двигателем: предлагается по цене от 3,62 млн рублей, более 300 экземпляров доступны в продаже. Такая версия комплектуется панорамной крышей, электронными помощниками и круиз-контролем.