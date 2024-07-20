В Москве продают Москвич-2141, простоявший в гараже с 1994 года

На сайте бесплатных объявлений появился аутентичный «сорок первый» с пробегом 18 500 километров. Автомобиль ездил в первой половине 1990-х, а последние 30 лет простоял в сухом гараже. Пришлось обслужить тормоза, поменять бензонасос, прочистить карбюратор и разобраться с зажиганием. Подвеска, кузов, салон сохранились превосходно: нет ни коррозии, ни следов износа.

«Москвич-2141» печально знаменит плохой коррозионной стойкостью, но на хэтчбеке белого цвета нет даже намёка на ржавчину: «рыжики» проявились только на выхлопной системе и кромках днища. Пружины подвески, колёсные арки и даже диски без коррозии. Также в состоянии нового бежевый тканевый салон.

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

Продавец утверждает, что окрашенных элементов нет, а в аварии машина не попадала. Речь идёт о версии 2141S, выпущенной в 1990 году. Под капотом уфимский карбюраторный атмосферный 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 72 лошадиные силы, тяга передаётся на переднюю ось через 5-ступенчатую «механику».

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

За «капсульный» хэтчбек хотят выручить 950 тысяч рублей. Цена высока, ведь прошлой осенью аналогичный «сорок первый» с пробегом около 200 километров продали вдвое дешевле. Впрочем, рынок аутентичных автомобилей советских времен специфичен, и не все сделки совершаются через привычные классифайды.