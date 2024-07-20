Xiaomi представила прототип спортивного электромобиля SU7 Ultra

Компания Xiaomi представила прототип электрического спорткара SU7 Ultra, который примет участие в гонках на немецкой трассе Нюрбургринг протяжённостью 20,8 км в октябре 2024 года.

© Ferra.ru

Спортивная версия основана на базе SU7, представленного в 2023 году, обросла обвесами, получила спортивные диски, обновлённые тормоза и спойлер.

Кузов выполнен из углеродного волокна, что позволило на 500 кг снизить вес электромобиля, который составляет 1900 кг. Четырёхдверный седан жёлтого цвета получил аккумулятор на 1330 кВт, мощный двигатель HyperEngine V8s на 1548 «лошадок». Максимальная скорость вращения — 27,2 тысяч оборотов в минуту. Пиковый крутящий момент — 635 Н*м, что в Xiaomi называют мировым рекордом для электродвигателей.

До 100 км/ч SU7 Ultra разгоняется за 1,97 секунды, до 200 км/ч — за 5,96 секунды, до 300 км/ч — за 15 секунд. Максимальная скорость может превышать 350 км/ч.

Когда эта модель окажется в продаже и станет ли серийной, не сообщается. При этом в Xiaomi настроены сделать самый быстрый в мире четырёхдверный электрический спорткар.