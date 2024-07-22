Volkswagen Tiguan попрощался с США спецверсией Wolfsburg Edition

«Старый» VW Tiguan попрощался с США фирменной спецверсией. Кроссовер образца 2015 года стал доступен в варианте Wolfsburg Edition: это последнее издание для «Тигуанов» мексиканского производства. До конца года в США должны появиться Volkswagen Tiguan L третьего поколения: уже подтверждено, что речь идёт об удлинённых машинах с безальтернативным пятиместным салоном, которые по кузову идентичны китайской спецификации.

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Volkswagen Tiguan Wolfsburg Edition отличился только декором: добавлены 18-дюймовые двухцветные диски, памятные шильдики, салон может быть только чёрным с оранжевой прострочкой, а палитра цветов кузова сокращена до четырёх оттенков (чёрный, белый, серый и синий). Хромированных деталей у «прощальных» кроссоверов стало больше.

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Техника традиционная: турбомотор 2.0 (187 сил, 300 Нм) сочетается с 8-ступенчатым автоматом, передним или полным приводом. Стартовая цена за спецверсию Wolfsburg Edition — 31 тысяча долларов, за трансмиссию 4Motion нужно доплатить 1500 долларов. Таким образом, особая серия на 500-600 долларов дешевле обычной версии SE!

После отставки «старого» Volkswagen Tiguan в Китае уходящий кроссовер останется только на одном важном рынке — в Китае. Там два поколения модели выпускаются параллельно, и пока сохраняется стабильный спрос, боссов Volkswagen такой расклад устраивает.