Great Wall тестирует в России абсолютно новый Haval F7. Первое фото

Great Wall тестирует в России абсолютно новый Haval F7: фото. Журнал Auto.ru поделился снимками кроссовера, в котором угадывается модель Monster образца 2021 года. В России Haval будет использовать более раскрученное имя F7: об этом свидетельствуют и прошлогодние утечки фотографий с закрытой презентации, и шильдик на прототипе паркетника. Номера автомобиля отсылают к российскому представительству «Хавейл Мотор Мануфэкчурингрус».

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По открытой базе страховок прототип Haval пробивается, как B02 — это внутризаводской код Haval Monster, который использовался ещё до присвоения названия Monster. Более «миролюбивое» название F7 красуется на пятой двери российского кроссовера, что подтверждает прошлогоднюю утечку.

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В Китае у кроссовера бывают турбомоторы 1.5 (184 силы и 275 Нм) или 2.0 (224 силы, 345 Нм), оба сочетаются с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. В России трансмиссия с муфтой подключения задней оси наверняка появится, а сами бензиновые двигатели могут быть заменены на локализованные в Тульской области.

Интересно, что Haval F7 второго поколения не засветился на недавнем видео Рамзана Кадырова с новинками Great Wall для России. У дилеров до сих пор есть кроссоверы первого поколения 2023 года выпуска: цены на них стартуют с 2 399 000 рублей, а «прямая выгода» достигает 300 тысяч рублей.