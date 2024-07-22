Koenigsegg лишил гиперкар Gemera трехцилиндрового мотора

Koenigsegg лишил гиперкар Gemera трёхцилиндрового мотора. Сверхкомпактный силовой агрегат на возобновляемом топливе не впечатлил потенциальных клиентов: большинство покупателей заказали GT с традиционным V8. Кристиан фон Кёнигсегг признался в подкасте Top Gear, что в итоге было решено унифицировать все экземпляры Gemera и убедить немногочисленных покупателей модели с «битурботройкой» 2.0 согласиться на более традиционный мотор.

© Motor.ru

Трёхцилиндровый двигатель TFG (Tiny Friendly Giant) уникален: у него нет распредвалов, впускными и выпускными клапанами управляют пневмогидроэлектрические актуаторы. Такая схема позволяет турбомотору работать и на бензине, и на этаноле, и на любой смеси горючего. При этом удельная мощность — колоссальные 304 лошадиные силы с одного литра рабочего объёма!

Кристиан фон Кёнигсегг дал понять, что работал над маленьком двигателе-монстре около десяти лет, но клиент всегда прав, а компания не может себе позволить выпускать революционные силовые установки в убыток. При этом руководитель Koenigsegg не готов попрощаться с мотором TFG: он уверен, что наработки не пропадут зря. Вероятно, «битурботройка» с уникальным конструктивом появится на другой модели: не столь дорогой и статусной.

По мнению Кристиана фон Кёнигсегга сотрудничество между автомобильными компаниями набирает обороты, поэтому обмен технологиями «гораздо более вероятен, чем когда-либо прежде». Возможно, кто-то из автогигантов заинтересуется мотором без распредвалов и уникальный агрегат украсит другую яркую новинку.