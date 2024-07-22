В Китае начали производить двухэтажные «лондонские» автобусы

На улицы Лондона выйдут электродаблдекеры BYD BD11 нового поколения.

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«Китаизация» авторынка происходит даже в странах, не зажатых санкциями. Например, в Лондоне работает около 1800 электробусов BYD. Марка собирается усилить свои позиции: представлена модель BD11 нового поколения.

Как и положено автобусу британской столицы, это красный даблдекер. Габариты автобуса 10 900×2550×4300 мм. Вмещает машина до 90 пассажиров. Немного? Это потому, что компоновка обоих этажей – с двумя сиденьями по каждому борту. В результате остается узкий проход, и салон минимально приспособлен для перевозки стоячих пассажиров. Это уже традиция.

Тяговая батарея расположена под полом, понижая центр тяжести очень высокой машины. Емкость – до 532 кВт·ч. На таком аккумуляторе электробус может проехать 644 км. Концепция модели подразумевает длинные ночные зарядки. На некоторых маршрутах BD11 при таком запасе хода будет вставать к розетке даже не каждый день. Если будет нужно, энергия от 0 до 100% пополнится всего за два часа: электроника поддерживает зарядку мощностью 500 кВт. Причем для ускорения процесса на менее мощных станциях BYD можно подключить сразу двумя кабелями.

Новая модель оказалась на 8% легче электробуса предыдущего поколения. В движение машину приводят два расположенных сзади мотор-колеса мощностью 204 л. с. каждый. Такая конструкция на 15% легче традиционных электродвигателей. Благодаря инновационной системе терморегулирования в зависимости от режима движения потребление энергии снижается в некоторые моменты до 50%.

Электробус оснащен пневмоподвеской и обширным набором систем активной безопасности, полезных в городской эксплуатации. Уже в этом году BYD BD11 начнет работать на регулярных маршрутах. За ним последуют версии для других городов. «За рулем» обозрел перспективы коммерческого транспорта на электротяге в этом материале.