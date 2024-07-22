Китайский вагон путешественника: что говорят владельцы о кроссовере GAC GS8

Quto рассказал о достоинствах GAC GS8. Среди китайских паркетников модель GS8 — речь пойдет о первом поколении – занимает особое место. Она крупная, выглядит солидно и вполне оригинально. Двухлитровая «турбочетверка» мощностью 190 л.с. работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод передний или полный. Даже в базовой комплектации GAC довольно богато оснащён. Что касается опыта эксплуатации и водительских впечатлений, то мы по традиции обратимся к отзывам владельцев на площадке auto.ru. Авторская орфография и пунктуация сохранены.

© Quto.ru

Дизайн и комфорт

«Очень достойный и качественный автомобиль! Комфортно водить и использовать в поездках.В салоне используются качественные материалы, стильный внешний вид и надёжность в эксплуатации. Данный автомобиль просто необходим для большой семьи и дальних поездок, так как у него большой салон», — восторгается id44202418 Олег.



© GAC Motor

«Места в салоне — вагон. По высоте, ширине и длине комфортно всем пассажирам, любой комплекции и роста. 3 ряд — «терпимый», дети до 10–12лет высиживают по 3–5 часов вообще без проблем и усталости. Взрослые тоже поместятся, но с условием, что чем выше 165см будет человек, тем менее удобно ему там будет. Багажник большой и вмесительный, пока вы не решите разложить третий ряд», — выдержка из отчета пользователя с ником саша858.



© GAC Motor

© GAC Motor

© GAC Motor

© GAC Motor

© GAC Motor

© GAC Motor

Анатолий тоже доволен: «По комфорту отлично: салон просторный, сидения для семи человек удобные. Второй ряд королевский. К третьему нет претензии . В салоне есть мягкие материалы, Нравится, что с убранным третьим рядом багажник очень вместительный, пол плоский. Если ехать вчетвером, например, на семейную вылазку на природу, то вообще класс — полный комфорт у каждого, и можно взять кучу вещей».

Ездовые свойства и эксплуатация

«При движении в автомобиле тихо, но появился небольшой шум ветра после установки ветровиков. Ходовые качества хорошие, приёмистый, динамика отличная для таких размеров и веса. Расход если ездить со скоростью до 100 км/ч смешанный цикл в среднем 9-10 литров на 100км, если ездить с ветерком то смешанный цикл 13,5 литров на 100 км. На дороге держится чётко.Один минус техническое обслуживание у официалов дороговато 25000 рублей», — делится пользователь, представившийся как satp_volikov.



© GAC Motor

san_sanych_sanna даёт наставления будущим покупателям: «Автомобиль ни разу не подвел, нареканий по нему не появилось никаких. Единственное —личное — берите полный привод. Разница по деньгам с передним невелика, а вот вождение более... предсказуемое, что ли. Автомобиль достаточно тяжёлый, и на передних колесах по зимней нечищенной дороге приходится тихонько подправлять, одной ведущей пары ему явно мало. Ну и вылазить на переднем приводе из грязюки несколько проблемнее, хотя автомобиль вполне успешно справляется».



© GAC Motor

Вот еще его важные замечания: «В целом, автомобиль оправдал ожидания полностью. Очень комфортное передвижение на большие расстояния — даже после 15–17 часов в дороге нет ощущения усталости или разбитости. Автомобиль вместительный и в целом хорошо организован в плане эргономики. По функционалу, наверное, не хватает только обогрева зоны покоя дворников, в остальном есть практически всё. Из минусов — нет нави в штатке, и нет возможности прошить. Не слишком затратный по обслуживанию, хотя как у приличных марок, ТО надо проходить каждые 10 тысяч.

© GAC Motor

Да, минусы есть, но плюсы для нас однозначно превалируют. Если вы из центральной части России, где с дилерами уже всё довольно хорошо, если вы спокойно относитесь к китайскому автопрому, если вы не планируете покупку автомобиля дороже трех миллионов, то ГАК — вариант, который однозначно стоит рассмотреть».

© GAC Motor

«В целом, автомобиль радует и провоцирует на путешествия. Это пожалуй единственный существенный минус. Хочется ездить постоянно, хочется ездить много. Про проблемы с запчастями говорят много и часто. Но, видимо, я не понимаю этой проблемы. Всё просто. За деньги, у дилеров всё есть на складах и доставка в пределах 2 недель. По страховке приходится ждать до полугода. За полгода проехал почти 20 тысяч, скоро ТО2. Пока тьфу-тьфу проблем не было ни одной ни разу. Как будет дальше, покажет эксплуатация», — говорит Павел Козлов.



© GAC Motor

Много интересного поведал саша858: «Динамика в стоке конечно неахти. Поэтому после прохождения нулевого ТО (кстати бесплатного), был лёгкий чип с результатом 214лс 340nm. Вот в такой связке ехать гораздо приятнее и увереннее.

Расход — от сказочных 7л/100км которых мне удалось добиться при 3х часовой поездке, на круизе со скоростью 90, до вполне адекватных 12–14 литров по городу и 10 по трассе. Появление чипа на расход не повлияло ни в какую сторону.

© GAC Motor

6 супенчатый автомат позволяет спокойно передвигаться на скоростях до 210км/ч.

Освещения хватает вполне. Несмотря на заявления продавцов, о том что у машины матричная светодиодная оптика — это не совсем так. Это просто светодиодная оптика с автоматической регулировкой высоты. Также есть отдельные блоки подсветки поворота и светодиодные птф. В принципе в машине всё освещение led за исключением подсветки багажника и грз.

© GAC Motor

Шумка стоковая вполне неплохая, она есть и её много. Конечно, она не сравнится с доп. шумкой за деньги, но тем не менее в салоне тишина.

Подвеска немного жестковатая — При проезде жд путей, довольно громко отрабатывает. В остальном же дискомфорта не вызывает. Детей ни разу не «укачало» при поездке МСК — Краснодар — МСК. (раньше, на Santa fe new , их тошнило каждые 3–4 часа)».