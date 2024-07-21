У Крымского моста образовалась двухчасовая очередь из машин

Более 570 автомобилей ожидают своей очереди на въезде со стороны Тамани на Кубани, чтобы проехать через Крымский мост, сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на подъездах к Крымскому мосту. Данные зафиксированы в 10.00 по московскому времени.

В очереди со стороны Тамани находятся 570 транспортных средств. Время ожидания около двух часов, — говорится в информационного центра.



В понедельник, 15 июля, по меньшей мере 1245 машин стояли в очереди у Крымского моста. При этом 1,1 тысячи автомобилей ждали проезда со стороны Тамани.

Кроме того, движение автомобилей по Крымскому мосту было дважды приостановлено. Первый раз примерно в четыре утра, второй раз — в шесть часов.

Тогда же губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО отразили атаку ВСУ над территорией города. По его словам, в районе мыса Фиолент военные сбили один беспилотник, обломки рухнули на территории частного домовладения. Минобороны эту информацию не комментировало.

Тем временем климатолог Игорь Вахрушев заявил, что глобальное потепление может вызвать усиление штормов, ветров, дождей и других погодных явлений в Крыму в течение года. Он отмечает, что аномальная жара является признаком изменения климата7