Раскрыта внешность нового совместного кроссовера Geely и Volvo. Китайские журналисты запечатлели без камуфляжа Lynk & Co Z20 — компактное электрическое кросс-купе на платформе SEA. Нет сомнений, что речь идёт о проекте 02 BEV — «глобальной» модели, которая выйдет на европейский рынок до конца 2024 года. Судя по снимкам, новый Lynk & Co Z20 разделит остов кузова и начинку с Zeekr X, а конкурентами станут BMW iX2 и Smart #1.

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«Родство» Lynk & Co Z20 и Zeekr X очевидно, если сравнить подоконную линию и задние двери. Однако общих кузовных деталей не предполагается: у «двадцатки» традиционные ручки под обратный хват, менее вместительный купеобразный кузов, а колёса меньшего размера. Ожидаемая длина — около 4,5 метра. Интересное решение — роль спойлера возложена на задний фонарь.

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По предварительным данным батарею ёмкостью 66 киловатт-часов и электродвигатели новый Lynk & Co позаимствует у «младшего» Zeekr. Базовый заднеприводный кроссовер разовьёт 272 лошадиные силы, у топ-версии будет 428 лошадиных сил и двухмоторная полноприводная система. Спецификации могут быть раскрыты досрочно благодаря Минпромторгу КНР.

В линейке Lynk & Co кроссовер Z20 станет всего вторым «чистым» электромобилем после седана Z10. «Десятка» выйдет на китайский рынок осенью, но презентация прошла в июне, значит до полноценной премьеры Z20 остаются считанные недели.