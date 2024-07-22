Ford превратит тяжелые пикапы F-Series Super Duty в гибриды. Корпорация объявила, что в 2026 году сборку грузовичков начнут на новом заводе в Оквилле (Онтарио, Канада) с применением «мультиэнергетических технологий». В настоящий момент семейство Super Duty состоит из F-250, F-350, F-450, F-550 и F-600, тяжелые пикапы выпускают в Кентукки и Огайо. Интерес к модели таков, что два конвейера «изо всех сил пытаются удовлетворить спрос».

© Motor.ru

Американские журналисты уверены, что Super Duty впервые предложат в гибридных версиях, но степень электрификации — открытый вопрос. С новым заводом ежегодные производственные мощности Ford F-Series увеличатся на 100 тысяч единиц в год. «Голубой овал» признаёт, что в настоящий момент даже при полной загрузке заводов в Кентукки и Огайо удовлетворить спрос не удаётся.

Поставки нового поколения Ford Super Duty начались год назад. Тяжёлые пикапы предложены только с классическими моторами V8: бензиновые «атмосферники» объёмом 6,8 или 7,3 литра выдают 411 или 436 лошадиных сил, а 6,7-литровый турбодизель развивает 507 лошадиных сил с рекордным крутящим моментом 1627 Нм!

В Канаде по соседству с F-Series Super Duty организуют производство трёхрядного электрического внедорожника. Однако сроки начала сборки сдвигаются: изначально Ford планировал показать новинку в 2025 году, теперь премьера отложена на 2027 год, но нет никаких гарантий, что задержка не окажется ещё больше.