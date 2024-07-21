Cadillac объяснил, почему у Escalade больше нет дизеля

Представитель General Motors заявил, что внедорожник премиум-бренда покупали в основном с бензиновым восьмицилиндровым двигателем 6.2. Таким образом рядный шестицилиндровый 3,0-литровый турбодизель Duramax стал жертвой отсутствия спроса. Американцев не убедило даже то, что доплата за экономичный мотор на «тяжёлом» топливе на Cadillac Escalade 2024 модельного года составляла символические 100 долларов.

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О полном отказе от турбодизеля речи не идёт: в General Motors вложились в обновление мотора, после чего отдача выросла на 28 лошадиных сил (до 309 сил) и 47 Нм (до 670 Нм). Потребовалось поменять поршни, форсунки, изменить систему впуска, перенастроить турбокомпрессор и поработать над звукоизоляцией. Агрегат появится на Chevrolet Tahoe и GMC Yukon.

История дизельных Cadillac Escalade оказалась короткой: в США моторы на «тяжёлом» топливе в целом не популярны, и даже в случае с полноразмерными внедорожниками интерес оказался ниже ожиданий. Зато в строю остались две вариации бензинового V8 6.2: атмосферный вариант выдаёт 426 сил и 624 Нм, компрессорная версия на Escalade-V — до 691 силы и 885 Нм.

Главные приметы обновлённого Cadillac Escalade — ультрасенсорный интерьер в духе электровнедорожника с приставкой IQ и двухъярусные фары с дневными ходовыми огнями сверху. Также в списке опций появились раздельные задние кресла с консолью, индивидуальные планшеты для пассажиров, а также 24-дюймовые колёсные диски.