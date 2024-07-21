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Cadillac объяснил, почему у Escalade больше нет дизеля

Представитель General Motors заявил, что внедорожник премиум-бренда покупали в основном с бензиновым восьмицилиндровым двигателем 6.2. Таким образом рядный шестицилиндровый 3,0-литровый турбодизель Duramax стал жертвой отсутствия спроса. Американцев не убедило даже то, что доплата за экономичный мотор на «тяжёлом» топливе на Cadillac Escalade 2024 модельного года составляла символические 100 долларов.

Cadillac объяснил, почему у Escalade больше нет дизеля
© Cadillac

О полном отказе от турбодизеля речи не идёт: в General Motors вложились в обновление мотора, после чего отдача выросла на 28 лошадиных сил (до 309 сил) и 47 Нм (до 670 Нм). Потребовалось поменять поршни, форсунки, изменить систему впуска, перенастроить турбокомпрессор и поработать над звукоизоляцией. Агрегат появится на Chevrolet Tahoe и GMC Yukon.

История дизельных Cadillac Escalade оказалась короткой: в США моторы на «тяжёлом» топливе в целом не популярны, и даже в случае с полноразмерными внедорожниками интерес оказался ниже ожиданий. Зато в строю остались две вариации бензинового V8 6.2: атмосферный вариант выдаёт 426 сил и 624 Нм, компрессорная версия на Escalade-V — до 691 силы и 885 Нм.

Главные приметы обновлённого Cadillac Escalade — ультрасенсорный интерьер в духе электровнедорожника с приставкой IQ и двухъярусные фары с дневными ходовыми огнями сверху. Также в списке опций появились раздельные задние кресла с консолью, индивидуальные планшеты для пассажиров, а также 24-дюймовые колёсные диски.

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