«Группа ГАЗ» «импортозаместит» китайские автоматы Fast Gear

Редакция Quto выяснила, что Ярославский моторный завод (ЯМЗ, входит в «Группу ГАЗ») работает над 12-ступенчатой коробкой передач. В течение полугода могут показать и «механику», и технически близкий «робот» с одним сцеплением. Основным покупателем российских трансмиссий должен стать Минский автозавод: сейчас на тяжелые грузовики ставят китайские коробки передач Fast Gear.

© Motor.ru

В настоящий момент у ЯМЗ есть механические 5-, 8- и 9-ступенчатые коробки передач, которые рассчитаны на крутящий момент от 900 до 2100 Нм. Однако для флагманских магистральных тягачей такие трансмиссии не подходят. Отечественные трансмиссии может закупать не только МАЗ, но и «Урал», а в перспективе — фирма «Нижегородские грузовые автомобили» для новых «Валдаев».

КамАЗ инвестирует в развитие собственной автоматизированной 9-ступенчатой коробки передач на основе решений ZF, поэтому его новинка ЯМЗ вряд ли заинтересует. В Набережных Челнах делают ставку на российский софт и управляющую электронику, а поставщик актуаторов для «робота» ЯМЗ не раскрывается.

В настоящий момент флагманские тягачи МАЗ выпускаются с китайскими агрегатами: в связке с дизелем Weichai работает 12-ступенчатый «робот» Fast Gear. До санкций белорусский автозавод тоже делал ставку на трансмиссии ZF: сотрудничество с немецким производителем продлилось более 30 лет.