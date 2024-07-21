Электромобили Zeekr официально предложили в Северной Америке

С сегодняшнего дня в Мексике доступны к заказу лифтбеки 001 и кроссоверы X. Цены конкурентные: Zeekr X стоит от 799 тысяч песо (44 тысячи долларов США), Zeekr 001 — от 988 тысяч песо (55 тысяч долларов США). Само собой, за океаном электрокары гораздо дороже, чем в Китае: разница почти 50%! Но соперники из США — Ford Mustang Mach-E и Chevrolet Equinox EV — стоят сравнимо.

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Базовый Chevrolet Equinox EV в Мексике продают за 830 тысяч песо, а Ford Mustang Mach-E стоит от 989 тысяч песо. Оба электрокроссовера крупнее Zeekr X, ведь длина «американцев» около 4,7 метра. Однако по оснащению «китаец» впереди, так что автогигантам из США придётся считаться с приходом Geely на «свой» континент.

В настоящий момент электромобили Zeekr официально предлагают в 30 странах мира, в том числе в Швеции, Нидерландах и Таиланде. Совсем скоро начнутся поставки праворульных версий. В июне Zeekr реализовал 20,1 тысячу электромобилей, почти вдвое перекрыв прошлогодний результат. В России самыми продаваемыми электромобилями являются именно «Зикры», хотя поставки реализованы только по схеме параллельного импорта.

У соседей России электромобили Zeekr продаются официально: в Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Узбекистане есть шоу-румы, причём цены заметно отличаются. На подходе расширение «глобальной» линейки Zeekr за счёт минивэна Mix, кроссовера 7X и универсала на базе 007.