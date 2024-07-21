Mercedes объединится с сетью кофеен для установки быстрых зарядок

Автогигант совместно с американской фирмой Starbucks хочет установить плеяду «суперчарджеров» на Западном побережье США. План подразумевает открытие 100 быстрых зарядных станций мощностью 400 киловатт около популярных кофеен. Ожидается, что в будущем зарядка электрокара будет такой же простой, как покупка кофе. Сеть терминалов хотят расширить в течение 12-18 месяцев.

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Идея партнёрства Mercedes-Benz и Starbucks проста: и водитель, и электрокар могут «перезарядить батарейки» одновременно. Разветвлённая сеть кофеен станет ориентиром для точек зарядки автомобилей в новых и интересных местах. По мнению Mercedes-Benz, сотрудничество со Starbucks позволит «привнести удовольствие в этот аспект владения электрокаром».

Однако в реальности всё может быть не так гладко. В США в Starbucks частенько возникают очереди, сеть 400-вольтовых терминалов всё ещё не развита, а информации, когда и где заработает первая зарядка рядом с кофейней, пока нет. Наконец, не все точки Starbucks подойдут для расширения зарядной инфраструктуры: требования довольно специфичные.

В настоящий момент самым популярным стандартом зарядок для электромобилей в США является NACS — этот протокол разработан Tesla в сети Supercharger, а это имя стало нарицательным и обозначает быструю зарядку в целом. На разъёмы NACS уже переходят Ford и Rivian, General Motors и Stellantis, на очереди Hyundai.