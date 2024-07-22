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Новый Ford Mustang GT за бесценок прокачали до 820 лошадиных сил

Новый Ford Mustang GT за бесценок прокачали до 820 лошадиных сил. Ателье Roush Performance открыло приём заказов на нагнетатель с кодовым названием Limited Edition Phase 2. Всего за 9995 долларов покупатель сможет дополнить «атмосферник» V8 Coyote наддувом и увеличить отдачу с 486 до 821 лошадиной силы, то есть почти на 70 процентов! До конца года тюнеры обещают менее экстремальные, но более дешёвые киты Phase 1 и Phase 2.

Новый Ford Mustang GT прокачали до 820 лошадиных сил за скромный прайс
© Motor.ru

Ford Mustang седьмого поколения продаётся около полутора лет, и «голубой овал» готов к расширению линейки за счёт инфернальной версии GTD за 325 тысяч долларов. Однако сопоставимую мощность можно получить гораздо дешевле: в Roush Performance предложили готовое решение.

Добавив нагнетатель и промежуточные охладители, изменив систему впуска, свечи, топливную рампу и теплообменник, а также перенастроив электронный блок управления двигателем специалисты Roush Performance сумели увеличить отдачу с 486 до 821 лошадиной силы, причём крутящий момент вырос до 853 Нм (+264 Нм). Комплект работает и с автоматом, и с «механикой».

О гарантии нет ни слова, но Roush Performance занимается тюнингом Ford Mustang около тридцати лет, так что запас прочности остаётся. До конца года обещают показать стандартные киты Phase 1 и Phase 2, которые окажутся ещё дешевле, но предполагают менее экстремальную форсировку.

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