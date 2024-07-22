Новый Ford Mustang GT прокачали до 820 лошадиных сил за скромный прайс

Новый Ford Mustang GT за бесценок прокачали до 820 лошадиных сил. Ателье Roush Performance открыло приём заказов на нагнетатель с кодовым названием Limited Edition Phase 2. Всего за 9995 долларов покупатель сможет дополнить «атмосферник» V8 Coyote наддувом и увеличить отдачу с 486 до 821 лошадиной силы, то есть почти на 70 процентов! До конца года тюнеры обещают менее экстремальные, но более дешёвые киты Phase 1 и Phase 2.

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Ford Mustang седьмого поколения продаётся около полутора лет, и «голубой овал» готов к расширению линейки за счёт инфернальной версии GTD за 325 тысяч долларов. Однако сопоставимую мощность можно получить гораздо дешевле: в Roush Performance предложили готовое решение.

Добавив нагнетатель и промежуточные охладители, изменив систему впуска, свечи, топливную рампу и теплообменник, а также перенастроив электронный блок управления двигателем специалисты Roush Performance сумели увеличить отдачу с 486 до 821 лошадиной силы, причём крутящий момент вырос до 853 Нм (+264 Нм). Комплект работает и с автоматом, и с «механикой».

О гарантии нет ни слова, но Roush Performance занимается тюнингом Ford Mustang около тридцати лет, так что запас прочности остаётся. До конца года обещают показать стандартные киты Phase 1 и Phase 2, которые окажутся ещё дешевле, но предполагают менее экстремальную форсировку.