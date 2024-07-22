Стартовал выпуск нового Toyota Land Cruiser Prado, его доверили китайцам

Совместное предприятие FAW-Toyota спустя почти пять месяцев сообщило о начале серийного выпуска нового Land Cruiser Prado 250-й серии. Это прецедент, так как это первый случай, когда "Тойота" выпускает внедорожник за пределами Японии.

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Как и в японской и глобальной спецификациях, для нового "Прадо" доступно два варианта оформления передней части: в базовых вариантах предусмотрены круглые фары "под ретро", в более дорогих вариантах - оптика прямоугольная, а решётка радиатора имеет хромированную отделку.

"Китайские" Toyota Land Cruiser Prado серии 250 оснащены безальтернативной гибридной установкой iForce Max с мотором 2,4 литра, автоматом со встроенным электромотором и компактной батареей. Отдача системы составляет 330 сил и 630 Нм. Привод - полный, с блокировками среднего и заднего дифференциалов.

Цены на внедорожник варьируются от 460 до 550 тысяч юаней (5,54-6,62 млн рублей). В России автомобиль также можно купить несмотря на санкции: дилеры предлагают от 9,3 до 14,25 млн рублей.