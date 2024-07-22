MINI намекнула на разработку внедорожной версии нового Countryman. Вице-президент американского офиса марки Майкл Пейтон подтвердил, что британский бренд готовит сюрприз для любителей вылазок на природу. Топ-менеджер дал понять: внедорожный Countryman будет рассекречен в ближайшее время, но не стал уточнять, речь идёт о концепт-каре или полноценной серийной модели. Возможно, «дочка» BMW обыграет раллийные успехи MINI.

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Актуальная линейка MINI Countryman только формируется, ведь смена поколений состоялась прошлой осенью. Пока в гамме нет кроссовера повышенной проходимости, но похоже это дело времени: на подходе может быть комплектация с нарочито брутальным обвесом, более мягкой подвеской и «грязевыми» шинами.

В недавней истории MINI есть триумфы и в ралли-марафоне «Дакар», и в региональных чемпионатах мира по ралли WRC, так что добавить версию повышенной проходимости, связав её с автоспортом, несложно. В 2020 году британская марка выпустила ограниченный тираж Countryman совместно с частной раллийной командой X-raid, но заводских версий с лифтом подвески, защитой днища и мощным двигателем не было.

В США версии повышенной проходимости пользуются спросом: и Subaru Wilderness, и Honda Trailsport составляют солидную долю в продажах. Нет причин, почему MINI не сможет воспользоваться опытом конкурентов в сегменте компактных «нишевых» кроссоверов.