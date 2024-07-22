«Яндекс» собрался запустить беспилотные авто на федеральных трассах

«Яндекс» собирается запустить свои беспилотные автомобили на федеральных трассах М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) и М-12 «Восток» (Москва — Казань). О планах рассказал директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий компании Дмитрий Масюк в беседе с РИА Новости.

«Мы, конечно, будем расширяться. Сейчас нам М-4 хватает как тестовой площадки, но в планах есть и М-11, и М-12, это поступательно будет происходить», — заявил Масюк.



Однако точный срок запуска беспилотников на других трассах специалист не назвал. По его словам, для компании важнее, чтобы машины были способны проезжать как можно большие расстояния без вмешательства человека.

«Поэтому расширение географии — это следствие того, что машина, ровер или автомобиль хорошо научилась справляться с текущими условиями», — заключил Масюк.



В июне 2023 года «Яндекс» в тестовом режиме запустил беспилотные такси в Москве. Раньше всего роботизированные автомобили появились в столичном районе Ясенево. Во время тестирования поездки на таком такси стоили 100 рублей.