Босс Genesis подтвердил, что клиенты заинтересованы в гибридах. На Фестивале скорости в Гудвуде глобальный руководитель марки Майк Сонг дал понять, что в настоящий момент полностью электрические силовые установки выглядят для покупателей не такими привлекательными, как комбинированные.

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«Мы применим [гибриды] к максимально возможному количеству моделей»,



— заявил босс Genesis журналистам, однако в подробности вдаваться не стал.

Первые сообщения о том, что Genesis отказался от первоначального плана тотальной электрификации с 2025 года, появились в феврале. Теперь ставка на гибриды подтверждена на высшем уровне. Однако Майк Сонг подчеркнул, что стопроцентно электрифицированные автомобили останутся в портфолио.

Руководитель отдела разработки Genesis Тайрон Джонсон был более откровенен. Специалист сказал, что пять или шесть лет назад в Европе «все были очень нервными» из-за возможных штрафов за превышение уровней выбросов диоксида углерода, поэтому многие стратегические решения принимались на этой основе. Однако технологический прогресс за пять лет «открыл новые возможности».

В настоящий момент у Genesis нет гибридов: есть либо электромобили, либо модели с двигателями внутреннего сгорания. Вероятно, гибридные системы позаимствуют у Hyundai и Kia: считается, что ставку сделают на самозаряжаемые «безрозеточные» силовые установки типа HEV.