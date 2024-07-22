В Подмосковье сотрудники ГАИ раздают алкотестеры

В Подмосковье организованы сплошные проверки на трезвость водителей. Журналисты сообщают, что в эти выходные подмосковные инспекторы ГАИ выдают водителям алкотестеры, чтобы предотвратить управление автомобилем в нетрезвом состоянии, пишет «Российская Газета». В рамках мероприятия «Трезвый водитель» организованы сплошные проверки и при подозрении на опьянённое состояние водителей отправляют на проверку.

Это обычный рейд по выявлению пьяных водителей. Но на этих выходные помимо привычных проверок, водителям раздают буклеты с алкотестерами. Идея заключается в том, чтобы дачники, которые отправляются за город и планируют выпивать алкоголь, самостоятельно проверили своё состояние перед возвращением в город. Для этого сотрудники ГАИ раздают индивидуальные алкотестеры. В индивидуальном наборе для каждого водителя — три одноразовых устройства.

Упрощённый вариант прибора, определяющего наличие алкоголя в организме, показывает есть ли в выдыхаемом воздухе пары алкоголя. Такой алкотестер не покажет содержание алкоголя, а лишь наличие или его отсутствие.

Верховный суд РФ напомнил россиянам об ответственности за пьяную езду по лесам. Водителей, которые были лишены прав или сели за руль в состоянии опьянения и устроили аварии вне дорог общего пользования, например, в лесу, поле, на льду озера или реки, ожидает уголовное наказание.

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