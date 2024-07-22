Названы самые дешевые пикапы в России

Пикап — универсальная «рабочая лошадка», которая отлично справляется с ездой по бездорожью и может легко перевозить габаритные грузы без использования прицепов. «Автоновости дня» проанализировали российский авторынок и нашли пять самых дешевых новых пикапов в России по состоянию на июль 2024 года.

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УАЗ «Пикап»

Открывает подборку УАЗ «Пикап», один из самых дешевых новых автомобилей на российском рынке. Сейчас его можно купить минимум за 1 605 000 рублей. В такую сумму Ульяновский автозавод оценил автомобиль 2023 года выпуска с двигателем стандарта «Евро-2» с учетом доставки до дилерского центра в размере 50 000 рублей.

Под капотом УАЗ «Пикап» оснащается 2,7-литровым 150-сильным мотором в сочетании с пятиступенчатой МКП. Его стандартное оснащение включает в себя разве что электростеклоподъемники передних дверей, светодиодные ДХО и аудиоподготовку. За дополнительную плату можно установить кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик.

Sollers ST6

За 2 400 000 рублей можно приобрести Sollers ST6, один из рекомендованных российским чиновникам автомобилей. Это пикап отечественного производства, который собирают на бывшем совместном предприятии Mazda-Sollers во Владивостоке.

В «базе» Sollers ST6 оснащается 2,0-литровым 176-сильным бензиновым мотором, который сопряжен с шестиступенчатой механической трансмиссией. Из стандартных опций он имеет пару подушек безопасности, бортовой компьютер, кондиционер, подогрев передних сидений, круиз-контроль, аудиосистему, боковые зеркала с электрорегулировкой, электростеклоподъемники и задние парктроники, а также множество систем безопасности, включая ABS, EBD, ESC и систему напоминания о непристегнутых ремнях безопасности.

AmberTruck Work

Еще один недорогой пикап — это AmberTruck Work, автомобиль нового бренда калининградского холдинга «Автотор». Его рекомендованная розничная стоимость составляет 2 599 000 рублей.

Под капотом AmberTruck Work установлен 128-сильный турбодизель объемом 2,5 литра, работающий в сочетании с пятиступенчатой «механикой» и полным приводом с понижающей передачей. В его оснащение входят кондиционер, электростеклоподъемники, информационно-развлекательная система с 10-дюймовым дисплеем, задние парктроники, ABS, EBD, ESC, система контроля давления в шинах, а также фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира.

JAC T8

За 2 849 000 рублей можно купить среднеразмерный пикап JAC T8 в единственной доступной на сегодняшний день версии. Она оснащена 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 190 л.с., шестиступенчатой «механикой» и полным приводом, дополненным двухступенчатой «раздаткой» от Borg Warner и самоблокирующимся дифференциалом Eaton.

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В состав комплектации JAC T8, появившегося в России в начале 2024 года, входят две фронтальные подушки безопасности, ксеноновые фары со светодиодными ДХО, кондиционер, круиз-контроль, мульти-руль с кожаной отделкой, камера кругового обзора с парктрониками, а также информационно-развлекательная система с 9-дюймовым центральным экраном.

Great Wall Poer Kingkong

Завершает подборку Great Wall Poer Kingkong, минимальная стоимость которого сейчас составляет 2 899 000 рублей с учетом прямой скидки в размере 300 000 рублей. За эти деньги можно выбрать этот пикап как с 2,0-литровым 190-сильным бензиновым мотором, так и с 2,0-литровым 150-сильным «дизелем». В обоих случаях автомобиль имеет шестиступенчатую механическую коробку передач и полный привод с раздаточной коробкой и понижающей передачей.

В базовое оснащение одного из любимых россиянам пикапов входят галогеновые фары, пара фронтальных подушек безопасности, камера заднего вида с парктрониками, передние сиденья с подогревом, мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем, а также набор систем активной безопасности и помощи водителю.