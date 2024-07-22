Hyundai обновил внешность и салон хот-хэтча i30 N. Пятидверка обрела новые декоративные вставки, переосмысленные воздухозаборники тормозов, оригинальные кованые 19-дюймовые диски. В салоне добавлена виртуальная панель приборов, переделаны кресла-ковши, на руле появилась красная кнопка N Grin Shift (активация режима overboost), а глянцевого пластика стало больше. На основном рынке в Европе модернизированный i30 N не предложат по соображениям экологии.

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Hyundai i30 N глобально обновляли в сентябре 2020 года, и нынешний апгрейд призван сократить разницу с обычными хэтчбеками. Внешне мало что поменялось: узнать новинку можно разве что по красным вставкам на порогах и углах переднего бампера, а также по дизайну опциональных антрацитовых дисков.

В салоне главным новшеством стала 10,25-дюймовая цифровая «приборка»: раньше у всех i30 N были аналоговые шкалы. Расширен набор базовых опций: не потребуют доплаты системы автоматического торможения и контроля полосы. А вот техника та же: турбомотор 2.0 (280 сил, 392 Нм) сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или 8-ступенчатым преселективным «роботом».

В Европе обновлённый Hyundai i30 N вряд ли появится, ведь в стратегию корейской марки бензиновая модель не вписывается. Однако пока у дилеров остаются машины в наличии по 33 650 евро: это почти в полтора раза меньше, чем просят за VW Golf GTI! Основным рынком для хот-хэтча 2025 модельного года может стать Австралия.