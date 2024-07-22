Российский сайт Jetta перестал работать спустя два дня после начала продаж авто

Официальный российский сайт китайского автобренда Jetta перестал работать спустя два дня после начала продаж автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

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«Российский сайт автобренда Jetta, jetta-motors.ru, перестал работать: теперь он отдаёт ошибку 404. Неделю назад стартовала федеральная рекламная кампания по продвижению китайской марки», — говорится в сообщении.



19 июля Jetta объявил о старте продаж на российском рынке новых компактных вседорожников VS5. Цены начинаются от 3 млн рублей.

VS5 построен на платформе Volkswagen MQB, которая также лежит в основе Skoda Karoq. Длина автомобиля составляет 4418 мм, а колесная база — 2630 мм. Объем багажника равен 482 л.

Автомобиль оснащается 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Привод исключительно на переднюю ось.

В базовой комплектации уже есть 18-дюймовые легкосплавные диски и светодиодная оптика, люк на крыше, 10-дюймовый экран мультимедиа с голосовым управлением, четыре динамика, климат-контроль, атмосферная подсветка салона, четыре подушки безопасности, бесключевой доступ, круиз-контроль, датчики света и дождя, камера заднего вида, системы контроля усталости водителя и давления в шинах.